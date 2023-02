"Garafia" est le nom d'une commune de montagne située au nord de l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries. C'est aussi le titre de cette chronique qui relate comment la répression politique de la dictature franquiste et la misère économique ont contraint ses habitants à l'exil. Alors qu'ils embarquent pour l'Amérique latine afin de subvenir aux besoins de leurs familles, les hommes se retrouvent rapidement confrontés à la xénophobie et aux discriminations qui ont, de tout temps et en tous lieux, frappé les migrants. Les femmes, restées au pays, doivent s'occuper des terres, tout en élevant leurs enfants. Peu à peu, elles vont apprendre à vivre seules et à assurer leur survie, sous la menace croissante du régime fasciste. Pour retracer l'histoire de cette communauté, de ceux qui sont partis et de celles qui sont restées, Elias Tano s'est inspiré du parcours de ses propres grands-parents, Inocencio et Gloria. Garafía a reçu le 11e prix international du roman graphique de La Pobla de Farnals (2019), le prix de la révélation au Salón del Cómic de Valence (2022) et le prix de l'illustration au Salón del Cómic de Tenerife (2022).