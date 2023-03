Mais moi je voulais mourir demain

EMOUVANT, VRAI ET FRAIS Plus qu'un roman, une leçon de vie intergénérationnelle moderne et touchante. Aurore a tout fait, tout vu et tout vécu. Elle a pris la décision du haut de ses 75 ans, malgré une bonne santé, de tirer sa révérence. Ancienne danseuse, elle se revendique chorégraphe de sa vie jusqu'au bout. Elle a toujours fait tout ce qu'elle a voulu. Elle prend donc rendez-vous en Suisse pour le 8 mai 2020, le jour de son anniversaire. Toutes les planètes sont alignées, c'est la bonne date et la bonne année. Elle a tout prévu, Aurore s'éteindra sur la chanson d'Elvis, Heartbreak Hotel. Seulement voilà, le jour du grand départ, elle monte dans un taxi qui doit la conduire à l'aéroport et tout commence à lui échapper, plus rien ne se passe selon ses plans.