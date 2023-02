Les Aventuriers du Patrimoine Tome 2 : Mystère sur la dune. Ile de Houat

Pourquoi cette magnifique île de Houat, si sauvage et si tranquille, est-elle soudain le théâtre d'événements inquiétants. Un décor qui n'a rien à envier à Halloween : lueurs sur la dune, lumières sous l'eau, explosions, pétards... Que cache l'îlot Er Yoc'h en face de la plage ? Que voulait dire le vieux pêcheur si agité en parlant de bateaux et d'Envol ? Augustin et ses cousins vont se lancer sur ces traces mystérieuses et vivre à Houat de palpitantes aventures. Danger, suspense et action sont au programme.