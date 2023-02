Easy Veggie du monde. Les meilleures recettes végetariennes tout en images

Laure Kié propose ici une sélection des meilleures recettes végétariennes du monde entier ! Curry thaï, parpadelle au citron, couscous de légumes, burritos... les plats végétariens les plus savoureux des cinq continents sont au rendez-vous. Retrouvez des recettes, toutes les bases, des informations sur les ingrédients et les ustensiles, les gestes incontournables, des astuces et des centaines de photo en pas à pas. Cuisiner végétarien, c'est easy !