La fille de la forêt

"Pile au moment où j'allais m'allonger au soleil pour me réchauffer un peu, une fille a surgi à côté de moi. Elle m'a regardée gentiment et m'a dit : "Je m'appelle Mielikki, je t'attendais. " Je n'ai pas eu le temps de m'étonner qu'elle me prenait par la main pour me conduire dans la forêt". L'histoire d'une belle amitié au coeur de la nature.