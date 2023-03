Make up. Le maquillage mis à nu

Quel est le point commun entre un sextoy, un taser et une bombe lacrymo ? Ils existent en forme de rouge à lèvres - comme si cet objet si innocemment féminin était un camouflage parfait. On ne peut pas lui échapper : le maquillage se glisse partout, il est omniprésent dans la vie des femmes. Que l'on en mette ou pas, il est un symbole de nos obsessions et de notre rapport au corps. D'ailleurs, on ne cesse de lui attribuer des pouvoirs contradictoires : outil d'émancipation, il permettrait d'avoir confiance en soi, d'affirmer son identité ou de s'exprimer artistiquement, mais il serait aussi le signe ultime de la superficialité et de la soumission au désir masculin. Du pink marketing aux formules green, du culte de la beauté à celui de la wellness, des concours de drag queens à l'émergence du maquillage pour hommes, Valentine Pétry analyse l'évolution et les enjeux contemporains (inclusivité, santé, respect de l'environnement...) d'une industrie cosmétique qui inspire autant la méfiance que la fascination. Valentine Pétry a étudié l'histoire du genre à l'Université Paris-Est en appliquant un trait d'eyeliner quotidien sur ses paupières, puis elle a enseigné le français à Cornell (Etats-Unis), où elle a peaufiné l'esthétique de la French Girl. Elle a commencé à maquiller ses sourcils en écrivant des articles beauté pour L'Express Styles. Aujourd'hui free-lance pour la presse féminine (Elle, Harper's Bazaar...), elle se baigne quotidiennement dans un seau d'enlumineur.