Dictionnaire insolite de l'Islande

L'Islande reste une terre mystérieuse aux confins de l'Atlantique Nord, une île de volcans, de glaciers et de Vikings qui parlent une langue que personne ne comprend et tricotent d'épais pulls en laine. Passé ces lieux communs, le pays surprend par son histoire et ses us et coutumes. La capitale Reykjavík est gagnée chaque week-end par une étrange fièvre du samedi soir. Les 400 000 habitants partagent leur territoire avec les elfes, trolls ou revenants de l'huldufólk, et avec près de 800 000 moutons en été, qu'ils lâchent au printemps dans la nature et mettent des jours à rassembler à l'automne. Ils font pousser des bananes sur la lave, laissent leurs enfants dehors pour la sieste, appellent le président par son prénom et ne se lassent pas de lire les sagas écrites au Moyen Age. L'un de leur rituel séduit toujours : la baignade en pleine nature dans des hot pots à 40 °C.