Mes procès insolites. Le regard d'un avocat et d'un universitaire

Thierry MOSER, avocat au Barreau de Mulhouse, spécialisé dans le droit pénal, a plaidé de nombreuses affaires criminelles dont certaines ont d'ailleurs retenu l'attention du grand public. Il est par exemple depuis plus de trente ans l'un des avocats du couple VILLEMIN, les parents de Grégory VILLEMIN. Dans un premier ouvrage paru en 2021, "Parole d'avocat" , Thierry MOSER a relaté ses souvenirs de la Cour d'Assises. A présent, dans ce second livre, il s'intéresse à la matière non plus criminelle mais correctionnelle, celle des délits. A cette occasion, il s'attache à relater des procès insolites, sortant de l'ordinaire, qui ont pu défrayer la chronique et faire la une des médias. A cet égard, on peut citer notamment les affaires BREITWIESER, BAMBERSKI, AIRBUS, STOCAMINE, l'explosion à l'Ecole de Chimie de Mulhouse et d'autres encore. Emilie EHRENGARTH, docteur en droit, avec clarté et simplicité, complète et enrichit le texte en apportant des explications de nature juridique. Les deux auteurs ont voulu concilier narration et pédagogie pour intéresser un large public, soit tous les citoyens désireux d'en savoir plus sur le fonctionnement de la justice pénale à travers des cas inhabituels, peu fréquents.