La trilogie baryonique. Tome 1 : La tragédie de l'orque

Le changement climatique a terrassé l'humanité qui s'est effondrée démographiquement, politiquement, scientifiquement. L'esprit humain semble mort en ce début de XXIIème siècle, où les nations reprennent doucement le chemin de la conquête spatiale. Reprise timide, occupée à miner les trous noirs pour en extraire de précieuses ressources pour une Terre épuisée. Deux femmes, une capitaine, sa lieutenante, sont sur un de ces vaisseau d'excavation quand une avarie transforme leur navire en tombeau. Une expédition s'organise et ce sauvetage va marquer le début d'une lente et symbolique reconquête du seul moteur des plus grandes oeuvres : l'espoir.