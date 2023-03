La tour occupe dans l'imaginaire et la symbolique une place de choix. Sculpture-tour monumentale de Philippe Pasqua, Monolithe est d'abord un magistral objet physique. Impressionnante par son gabarit herculéen, Monolithe s'apparente aux plus grandes sculptures léguées à ce jour par l'histoire de l'art. Monolithe est érigée par Philippe Pasqua en septembreâ¯2022. Deux années d'études techniques ont été nécessaires à sa conception, à partir d'un gribouillage sur une feuille blanche. Elle a nécessité une année de fabrication et un chantier d'une dizaine de jours pour sa construction. Elle s'élève au cÅur du domaine viticole de la Chouette du Chai, au pied du Pic Saint-Loup, non loin de Montpellier.