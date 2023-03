Le guide complet du dessin manga

Débutant passionné ou apprenti artiste, cet ouvrage est idéalement conçu pour vous accompagner dans le dessin de vos propres personnages, animaux, créatures imaginaires ou décors dans le style manga. Grâce à 35 pas à pas et plus de 100 conseils, vous acquerrez progressivement toutes les techniques de l'esquisse et de l'encrage, mais aussi dans celles de l'anatomie, de la mise en page ou encore de la colorisation. Univers réaliste, fantastique, shojo, shonen, kawaii... Mettez-vous dans la peau d'un mangaka et réalisez vos créations personnelles !