Qui veut jouer au foot ? Et autres histoires d'égalité pour les filles et les garçons

3 histoires illustrées par Zelda Zonk qui font la part belle aux questions d'égalité entre les filles et les garçons. Actuel et nécessaire. Qui veut jouer au foot ? Myriam Gallot Margot est énervée : les garçons occupent presque toute la cour avec leur foot, et en plus ils empêchent les filles d'y jouer ! Elle décide de parler du problème avec eux, et prend même l'initiative de distribuer à chacun un petit message. Peine perdue. Personne ne l'écoute. Alors Margot a une autre idée... Le garçon rose malabar, Claudine Aubrun Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire plus tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose malabar, une dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? La vérité sur la petite graine, Claire Ubac Grande nouvelle ! La maîtresse est enceinte. A propos, d'où viennent les bébés ? Lena, Luc et Sakina ont chacun leur idée. Anis, lui, en est certain : les spermatos de l'homme font la course, c'est le plus fort qui gagne ! La maîtresse devra rectifier de fausses croyances et leur donner les dernières infos de la science...