Mémoires de Luther écrits par lui-même

Luther écrivait de nombreuses lettres, et parlait beaucoup. Des disciples, à côté de lui, prenaient aussitôt en note ce qu'il disait, au jardin, à table, au coin du feu après le dîner. Voilà pourquoi Michelet peut écrire que les confessions de Luther sont "éparses, involontaires, et d'autant plus vraies". Avec la pénétration et la générosité qu'on lui connaît, Michelet a traduit et assemblé les moindres souvenirs, les moindres "pages de journal" échappés de la plume ou des lèvres de Luther. Il a composé ainsi une autobiographie à la fois rigoureuse et vivante, spontanée. Le Luther théologien, réformateur, insurgé contre le pape, sujet aux visions, combattant politique, apparaît alors dans toute sa fougue. Cela permet au lecteur de suivre avec passion, et comme s'il accompagnait réellement Luther, l'une des plus hautes aventures de l'esprit.