Un rêve d'enfant étoilé

Entre abysses et étoiles, l'itinéraire professionnel et affectif d'un prodige de la pâtisserie A seulement 31 ans, Yazid Ichemrahen pourrait avoir la tête dans les étoiles. Après une enfance en famille d'accueil puis en foyer marquée par la violence, il trouve dans la pâtisserie une bouée de sauvetage, un moyen d'expression. A force de travail et de sacrifices, il finit par se hisser au rang des plus grands et obtenir leur reconnaissance. Ses boutiques essaiment à travers le monde, et les succès s'enchaînent au point d'inspirer A la belle étoile, un film sur sa vie. Pourtant, ce parcours de rêve ne parvient jamais à éteindre un mal-être sous-jacent. Malgré les réussites, le bonheur lui semble interdit. Quand on a presque tout conquis, comment achever cette dernière quête ? Comment faire la paix avec son passé et avec soi-même ? Avec une étonnante lucidité et le besoin vital de se raconter, Yazid Ichemrahen revient sur ses vies et un parcours qui force l'admiration, d'Epernay à Dubaï, de Mykonos au Qatar en passant par Avignon. Mais il nous livre surtout sans fard une réflexion sur l'existence et la recherche du bonheur, inspirée par une vie vécue à 100 à l'heure.