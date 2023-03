Le wagon qui ne voyage que la nuit

Sollicité par un centre social d'une ville du Nord pour un atelier de paroles et d'écriture, Dominique Sampiero a proposé le thème de l'enfance après avoir rencontré les 9 femmes marocaines et algériennes qui désiraient y participer. Sur une vingtaine de séances de 2 heures, il a invité le groupe à parler en agissant : coudre, faire la cuisine, manger, se coiffer, se maquiller... pour que les gestes de leur quotidien soient le support de la remontée des souvenirs. Un jour, l'une des participantes l'a pris à part en lui confiant qu'elle aimerait lui raconter son enfance en privé. Elle craignait que les autres se moquent d'elle et utilisent son passé pour la rabaisser. Il a donc enregistré le récit en atelier individuel. Son père avait fui à l'âge de 16 ans la guerre d'Algérie en 1954 pour chercher du travail dans le Nord de la France... .