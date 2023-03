L'art en jeu. Plus de 100 énigmes pour découvrir les chefs-duvre de la National Gallery

Deviner l'art par le jeu est aussi ludique que naturel, tant ces deux actions sont ancrées en nous de longue date. En effet, l'art et le jeu constitueraient nos plus anciennes activités. C'est pour célébrer cette place vitale qu'occupe l'art dans notre inconscient collectif que la National Gallery a été fondée à Londres. Elle concentre un nombre d'oeuvres représentant des courants et artistes de la peinture occidentale, inégalé dans le monde. Or, quand l'art se prête au jeu, advient ce livre unique pour observer une oeuvre d'art comme vous ne l'avez encore jamais fait ! Dans L'Art en jeu, l'auteur vous propose de découvrir plus de 150 chefs-d'oeuvre de Van Gogh, Manet, Verrocchio, Seurat, Vinci, Corot, Veronese, Van Dick, Redon, Degas... , à travers des textes descriptifs et surtout des jeux de logiques, des énigmes visuelles, des casse-tête mathématiques ou encore des quiz. Ces jeux feront appel à votre sens de l'observation et de la logique et vous permettront, quel que soit votre niveau, d'améliorer vos connaissances en histoire de l'art.