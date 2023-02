Le joli Petit Lenormand. Cartes divinatoires

Le Petit Lenormand, dans un style minimaliste et audacieux ! Dans cet ouvrage, vous découvrirez l'histoire de l'oracle mythique de Mademoiselle Lenormand, ainsi que les méthodes de tirage et d'interprétation, de façon à vous guider dans la compréhension des associations et de la symbolique des cartes. Vous trouverez également 36 cartes divinatoires, dans une version moderne et colo rée, conçue pour stimuler votre inspiration et décrypter avec clarté ce que l'avenir vous réserve. Sara M. Lyons, jeune autrice, muraliste et designer, a relooké avec audace et simplicité cet oracle incontour nable des boudoirs parisiens. Ses illustrations, aussi douces que minimalistes, sont présentées de sorte que chaque lecteur, même novice, puisse s'identifier à ces jolies petites cartes au pouvoir intemporel. Grâce aux nombreux exercices proposés, vous pour rez perfectionner vos talents en cartomancie et vous familiariser avec la richesse de l'un des supports de divination les plus renommés de tous les temps !