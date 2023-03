Chronologie de l'histoire de France

En cette période de transformation rapide de l'économie et de la société, les élèves, les étudiants ou tout simplement les citoyens doivent de plus en plus disposer de points de repère dans le passé et dans notre histoire pour comprendre le présent et déterminer leur position à l'égard d'un avenir qui concerne chacun d'entre nous. C'est précisément pour fournir ces points de repère et ces éléments de réflexion que cette chronologie a été rédigée, avec le souci permanent d'être concis sans devenir schématique. Une illustration soigneusement choisie permet de garder présent à l'esprit les événements ou les personnages marquants de l'histoire de France.