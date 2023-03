Les jeunes enfants vont découvrir l'imagier de Pâques et du printemps grâce à de jolies illustrations à compléter avec des gommettes. Voilà un moyen ludique pour se repérer dans l'année et enrichir son vocabulaire. Très utilisées dans les classes de maternelle, les gommettes aident les jeunes enfants à développer leur sens de l'observation, leur patience et la coordination main/oeil.