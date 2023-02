Bruxelles, Deux meufs aux quais de métro Deux slameuses en quête de métrique D'un design dans leurs débris Toutes deux débarquent pour débiter Z & T, c'est la rencontre de deux loveuses du bitume Deux go un peu gauches Deux cagoles à l'eau de rose Deux gosses qui dégainent des failles Derrière des chaînes en or Toi aussi tu les as p'têtre croisées en scooter dans la capitale A force de clasher les post-it dans la ville Elles font parfois la sieste au feu rouge Ou la fiesta quitte à ce que ça vrille