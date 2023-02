Motifs ajourés au tricot. Leçons de base

Le tricot ajouré est composé de motifs à "trous" ou de motifs "dentelle" , ce qui lui donne une connotation simple ou bien très sophistiquée. Les motifs sont créés en tricotant des jetés parmi des mailles endroit et envers, et ce, selon un rythme bien déterminé qui donne ces effets si originaux. Ce livre vous propose de découvrir cette technique pouvant sembler compliqué mais qui, au final est très accessible. Chaque motif est expliqué avec des mots simples et des grilles contenant des symboles pour chacun des points à tricoter. Les changements de tailles d'aiguilles et de fils, la modification des motifs proposés dans chacun des patrons vous permettront de créer des modèles à votre image.