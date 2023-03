Winston Tome 2 : Le bateau pirate

Moi, c'est Winston. Dans le rayon "chats de compagnie" , on ne fait pas mieux. Je suis toujours de bon poil - ou presque. Tout ce que je veux, c'est : me prélasser sur le canapé, manger de bons petits plats et me promener avec Kira, mon humaine préférée. Le problème ? On ne me laisse jamais tranquille ! En l'espace de quelques jours, quelqu'un s'en est pris à grand-mère Babuchka, un héritage de famille a été volé et un bateau pirate vient d'accoster... Il est temps que je mette la truffe dans cette affaire.