Khéops. Je suis l'Eternité

C'était il y a 4600 ans environ sur le plateau de Gizeh en Egypte où régnait Khéops, le pharaon qui restera immortel grâce à sa fabuleuse pyramide, septième merveille du monde. Il s'agit d'un péplum pharaonique où tous les personnages sont réels et, étrangement, nous sont proches. Amour, pouvoir, croyances, gouvernance et ingéniosité pour construire la plus grande des pyramides : les thèmes d'alors semblent presque inchangés aujourd'hui.