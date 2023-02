Goldie Vance Tome 1

Goldie Vance est sur l'affaire ! Marigold " Goldie " Vance, une jeune fille de seize ans, a une curiosité insatiable. Elle vit dans un hôtel de luxe en Floride avec son père, le gérant, et rêve est de devenir un jour la détective de l'établissement. Lorsque Walter, le détective en fonction, fait face à une affaire qu'il n'arrive pas à résoudre, ils utilisent ensemble l'intelligence, les talents et le réseau de Goldie pour percer son mystère... même si ça implique de participer à une course de dragsters, de résoudre des énigmes et de pourchasser un hélicoptère ! Hope Larson (Pile ou Face), autrice Bestseller de New York Times et gagnante de deux Eisner Awards, et Brittney Williams nous présentent une enquête policière qui mélange le fun d'Enola Holmes avec le charme de Lumberjanes.