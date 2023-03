Les immuables

Auteur du fraîchement paru "Dictionnaire insolite de la Suisse" (Cosmopole, 2022) et de deux romans, "De fiel et de fleurs" (L'Age d'Homme, 2019) et "Cellulose" (Olivier Morattel, 2015), Guy Chevalley manie la plume comme d'autres le scalpel : avec dextérité et finesse, il taille sept portraits délectables à l'humour caustique dont les morsures s'attaquent à nos travers immuables et laissent entrevoir notre humanité.