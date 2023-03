IA. Comment les machines pourraient nous remplacer

L'idée de créer un être vivant à notre image est un vieux rêve. Plus fort, plus intelligent, capable de prouesses, ce super humain a nourri l'imaginaire des écrivains et des cinéastes de science-fiction. Et même si nous sommes encore loin des robots de nos films préférés, la technologie qui pourrait les animer existe. Elle s'appelle l'intelligence artificielle : " I. A ". On ne la voit pas et pourtant elle est partout : dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures, chez le médecin et elle prend déjà des décisions à notre place... pour le meilleur et parfois pour le pire.