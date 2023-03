Rêve-coeur

Derrière la rock-star Daniel Darc, il existe un écrivain forcené qui file dans tous les directions. Chansons bien sûr mais aussi poèmes, articles sur l'histoire du rock, exercices d'admiration, souvenirs, bouts de fictions, états d'âme, rédaction de pochette de disque. Daniel Darc est tout entier dans ces textes, libre, funambule, irrévérencieux, lucide, comète. Le livre et les textes sont présentés par Marc Dufaud, à la fois frère d'âme de Daniel, écrivain et réalisateur de plusieurs films sur l'homme et l'artiste Darc, dont le long-métrage Daniel Darc, Pieces of My Life.