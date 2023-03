Svava Riis et Alfred Christensen sont épris l'un de l'autre et la ville se réjouit de leur union prochaine. Mais au lendemain des fiançailles, Svava découvre qu'Alf a eu au moins une aventure avant de la connaître. Elle ne veut plus jamais le voir. Le bon sens de la haute société norvégienne s'affole et tente de la raisonner. On invoque la nature des hommes, la coutume, le risque d'un scandale, le devoir d'indulgence... Svava ploiera-t-elle ou non ? La présente édition, rassemblant les deux versions successives de la pièce de Bjornson, l'une teintée d'espoir, l'autre radicalement désenchantée, laisse aux lecteurs le soin de répondre à cette question.