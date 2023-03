Le violoniste de Sarajevo

Saturday Review en 1913 : Un million de menues disputes sont en train d'édifier la plus grande cause de guerre que le monde ait jamais connue. Soudain, deux coups de feu à Sarajevo... dix millions de morts ! Quel emballement a-t-il pu saisir les chancelleries en 1914 et les mener à la "boucherie" que l'on connaît ? S'appuyant sur des archives pour restituer des moments d'Histoire, ce roman de Gérard Cardonne tente d'apporter des réponses au rythme du violon de son aïeul, Emil Hunsinger. Le violoniste alsacien est reçu à la table des "Grands" dans toutes les capitales où les désaccords règnent pour y faire retentir l'accord de son archet. Le dessert à portée de cuiller et le canon sous la table y dévoilent, en propos amers ou acerbes, les dessous de la politique internationale. Au fil des concerts et des banquets se dessine la trame du drame inéluctable, d'un désastre humain. Alors qu'aujourd'hui on patauge dans le passé sans chercher à le mettre en corrélation avec le présent et l'avenir, cet ouvrage met en exergue les différents points de vue internationaux à la veille de la Première Guerre mondiale. Ouvrage impressionniste, construit par petites touches qui ne livrent leur vérité qu'une fois le livre refermé. Il ne s'agit pas d'une nouvelle récriture de l'Histoire, mais d'une mise à distance que le temps a forgé. Plus d'un siècle après, ce conflit qui nous fit entrer dans le XX° siècle suscite toujours le questionnement : pourquoi cette tragédie ?