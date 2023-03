Myra sait tout

Tu ne sais pas comment t'habiller ce matin ? Quel film regarder ce soir ? Avec quel garçon ou quelle fille te mettre en couple ? Myra s'occupe de tout ! Myra, c'est un système d'intelligence artificiel qui sait tout de nous et facilite notre quotidien. Mais, Myra, à force de connaître nos goûts et nos habitudes, s'est immiscée dans nos vies, qu'elle contrôle. 4 lycéens ont compris qu'un autre monde est possible. Ils rejoignent une organisation clandestine : le Front de Libération de la pensée.