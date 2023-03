Le dessin en hachures. Techniques pour encre et stylo

Technique de dessin développée au Moyen Age et popularisée par les grands maîtres tels que Du ? rer et Rembrandt, l'art des hachures connaît un regain artistique mérité. Cet ouvrage vous invite à développer les compétences clés nécessaires pour aborder avec confiance cette technique particulière et élargir votre épertoire créatif. Ce guide complet vous accompagnera à chaque étape du processus de création, de la conception à l'exécution. Des pas-à-pas accessibles vous permettront d'aborder n'importe quel sujet, d'une simple nature morte jusqu'aux portraits et paysages complexes. Des exemples de dessins en hachures tirés des grands maîtres et de l'histoire de l'art ainsi que du travail personnel de l'autrice vous fourniront de nombreuses sources d'inspiration. Découvrez cette merveilleuse technique de dessin et créez vos propres oeuvres en vous appuyant sur ce livre passionnant, qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux artistes expérimentés.