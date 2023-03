Augusta Klumpke, pionnière de la médecine

Femme médecin ? Impensable, dans les années 1880 ! C'est pourtant l'ambition de la discrète Augusta Klumpke, qui deviendra la première interne des hôpitaux de Paris et la première femme neurologue au monde. En attendant, la voilà bien malgré elle porte-drapeau d'un combat idéologique qui la dépasse : l'accès des femmes aux concours de médecine. La polémique enfle, divise le corps médical et la France entière, se transforme en affaire d'Etat. Au coeur de la tourmente, Augusta peut compter sur son étonnante famille : une mère qui a quitté son mari infidèle et les Etats-Unis pour s'installer en Europe avec ses six enfants ; une soeur aînée artiste qui sera la compagne de la peintre Rosa Bonheur ; une soeur cadette future astronome ; les deux autres musiciennes de talent... C'est à l'hôpital qu'elle fait la connaissance du consciencieux et prometteur Jules Dejerine, avec qui elle formera un couple dans la vie comme au laboratoire - leurs travaux sur le cerveau restent des références aujourd'hui. De San Francisco à Paris, en passant par l'Allemagne et la Suisse, une plongée passionnante dans la vie remarquable d'Augusta Klumpke et le tourbillon scientifique de son temps. Journaliste scientifique (Sciences et Avenir, Pour la Science), Laurence Plévert a déjà publié Nanosciences, la révolution invisible (Seuil, 2008) et Pierre-Gilles de Gennes, gentleman physicien (Belin, 2009 ; rééd. 2017).