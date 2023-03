La période entre le 25 juillet et l'armistice du 8 septembre 1943 est un moment étrange, hallucinant, dans l'histoire italienne. Entre bombardements de Bologne, coup d'Etat contre Mussolini, et occupation allemande du nord de l'Italie. Un moment idéal pour faire les mauvais choix. Dans ce chaos, au coeur du fascisme italien, le commissaire De Luca poursuit son travail de policier, en obsessionnel indifférent aux changements politiques. Il doit identifier un corps sans tête retrouvé dans un canal. Menée sur un rythme effréné, l'enquête révèle une corruption inouïe à tous les degrés de la police et de l'armée. De Luca a la passion de l'enquête, l'intuition d'un Maigret et l'ambiguïté d'être un policier au service des "méchants et non des bons" , comme cela devrait se passer dans les polars. A l'image de son jumeau berlinois, Bernie Gunther, il traque, interroge et fouille en s'enfonçant dans les coins les plus sombres de la société. Lucarelli cisèle les atmosphères en demi-teinte habitées par le silence et son anti-héros désabusé est inoubliable. Un grand roman noir. "Péché mortel est l'un des meilleurs romans de Lucarelli. Une réflexion saisissante sur l'Italie fasciste d'hier et d'aujourd'hui". La Repubblica Carlo LUCARELLI est né à Parme en 1960. Chroniqueur, scénariste et dramaturge italien, il est l'auteur de nombreux livres, romans policiers, thrillers et livres d'enquêtes, dont les best-sellers traduits en France, Almost Blue et La Septième Vibration. Il anime une grande émission de télévision sur des affaires non résolues. Son dernier livre paru, Une affaire italienne, a remporté le prix Violeta Negra Occitanie 2022.