Histoire des vikings. Des invasions à la diaspora

Les vikings fascinent et inspirent des images fortes et contradictoires : guerriers redoutables, navigateurs intrépides, commerçants en quête de richesses. Mais que sait-on réellement du mouvement viking ? Le temps des vikings ne fut pas seulement celui des invasions, mais aussi une période de circulations qui contribuèrent à façonner certaines régions à l'ouest et à l'est de l'Europe, jusqu'en Russie et au-delà, jusqu'aux mondes byzantin et islamique. Les objets, les idées, les influences artistiques et religieuses se répandent et s'adaptent. Les transferts culturels qu'ils ont entraînés forment le fil conducteur de ce livre. La violence reste au coeur des représentations associées aux vikings, mais la confrontation laissait ouvertes les voies à des compromis politiques et culturels. Un ouvrage qui aide à penser et comprendre l'histoire des vikings, à travers leur unité et leur diversité.