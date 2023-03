Abécédaire du corps dansant

Ludique, poétique, non linéaire et non hiérarchisé, cet abécédaire vient combler un vide sur la question plurielle du corps dansant. Après des années de recherche et de pratique, la chercheure Andrée Martin et la photographe Dominique Malaterre ont conçu cet ouvrage singulier et unique, qui, au-delà de la danse, pose une réflexion sur notre rapport au corps et notre vision de celui-ci. Un ouvrage de recherche et création majeur, et un livre-objet incomparable.