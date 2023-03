Comment les synchronicités ont changé ma vie. Un médecin témoigne des pouvoirs incroyables de la rétrocausalité

Un émouvant témoignage de guérison grâce à la rétrocausalité : quand le futur peut nous aider à nous soigner Le Dr Cornelia Gauthier partage pour la première fois son parcours initiatique bouleversant. Elle a connu des douleurs invalidantes de plus en plus fortes, qui l'ont amenée à ne plus pouvoir s'asseoir ni même tenir debout. Elle est donc restée couchée pendant des années. Son univers s'est peu à peu rétréci : plus de sorties, de spectacles, de repas de famille, isolement progressif, solitude extrême... En tant que patiente-médecin, elle a connu l'errance médicale face à ces douleurs indescriptibles. Au plus mal, elle a beaucoup pensé à la mort et elle s'est documentée sur le sujet. Jusqu'au jour où elle a lu Se souvenir du futur de Romuald Leterrier et Jocelin Morisson. Les auteurs y expliquent qu'on pourrait fabriquer des synchronicités et formulent l'hypothèse que l'on pourrait se guérir à travers une guidance par ces phénomènes. Ils proposent de mettre une destination-intention dans le futur, avec un timing. Ce nouveau futur déterminé et choisi nous enverra ensuite des signes GPS sous forme de synchronicités. Pour cela, il faut se mettre dans le futur. Cornelia Gauthier. N'ayant plus rien à perdre, décide de tenter l'expérience. Dans cet ouvrage inédit et expérimental, elle explique ce qu'est la rétrocausalité, un principe de physique quantique où le temps s'écoule du futur vers le présent, en opposition au temps que nous connaissons qui va du présent vers le futur et que l'on nomme causalité. Elle raconte comment elle a réussi à aller dans le futur. C'est ainsi qu'un matin, à l'automne 2020, elle s'est réveillée avec la phrase suivante : "Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie". Elle s'est ainsi parachutée dans le futur et son présent est devenu le passé. A partir de ce jour, elle a peu à peu retrouvé la santé. Les solutions de guérison se sont présentées à elle successivement, la maladie étant multifactorielle, telle une spirale qui se déroule en sens inverse. Elle a revisité son alimentation, ses blocages émotionnels, ses scénarios répétitifs et toute sa psychogénéalogie. Malgré plusieurs rechutes, elle a tenu bon ! Ce livre est également un message d'espoir empreint de développement personnel et de spiritualité. Le Dr Cornelia Gauthier y partage de précieux outils à toutes les personnes qui souffrent, tels que l'intuition et les synchronicités.