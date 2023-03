La responsabilité sociale de l'entreprise en infographies pratiques. Edition 2023

Parce qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, cet ouvrage a été pensé principalement pour répondre aux questions que se posent les entreprises sur la RSE, et ce quelle que soit leur taille (PME incluses), leur forme juridique ou leur secteur d'activité. Au-delà de la simple présentation de concepts et de réglementation RSE, cette édition est un véritable mémo pratique et concret pour une mise en place d'une responsabilité sociale dans les entreprises - cela dans la compréhension des principes du développement durable, de la connaissance des stratégies à adopter, des outils à disposition, des métiers impactés et des acteurs de la RSE.