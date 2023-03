Vertige de l'art. Syncopes et extases (XVIe– XXIe siècles)

Tomber en syncope, telle est l'invitation de cet ouvrage. Ces états de vacatio propices à la création artistique à la Renaissance perdurent et entraînent les auteures à mettre en regard des oeuvres modernes et contemporaines. Une syncope insaisissable et cependant présente dans des domaines à la fois scientifiques, littéraires et philosophiques. Le concept de syncope-extase permet de déconstruire les perceptions de faiblesse ou de non-action apparentes et d'affirmer une échappée paradoxale, un contre-pouvoir.