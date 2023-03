L'ami du grenier

A travers des atmosphères originales au fusain, Mamiko Shiotani met en scène un fantôme attachant et espiègle. Dans le grenier d'une maison vit un petit fantôme. Il hante les lieux sans embêter personne et nul ne soupçonne son existence. Mais depuis peu, une petite fille se rend régulièrement au grenier. Une curieuse qui semble chercher quelque-chose... Le fantôme tente de la chasser, mais ses intimidations tombent toutes à plat. Indigné par ses intrusions répétées, il décide de se glisser dans sa chambre pour lui coller la peur de sa vie. A l'issue de sa prestation, la petite fille lui promet de ne plus remettre un pied dans son grenier... à condition qu'il revienne jouer dans sa chambre le lendemain. Satisfait, le petit fantôme remonte chez lui, pour attendre impatiemment le matin.