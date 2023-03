Norvège. 96 itinéraires à découvrir, Edition

La Norvège, avec sa nature exceptionnelle et ses parcs nationaux, est un pays idéal pour les randonnées pédestres, les circuits en voiture, en chiens de traîneau ou encore à bord de l'Express côtier. Les premières parties du guide décrivent le pays et donnent des renseignements pratiques. Puis des itinéraires, région par région, permettent de découvrir les sites naturels de la Norvège. Des propositions de balades, de randonnées et de treks sont données au fil du texte, accompagnées de cartes.