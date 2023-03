Flash-back : Les diams d'Anvers

Année 1953. Quatre braqueurs dérobent des diamants à Anvers. Max, videur au Caveau de la Hûchette, est chargé d'écouler la marchandise, mais un an plus tard, il est descendu devant la porte du club. Les inspecteurs Larry Martin et Robert Stern du 36 quai des Orfèvres enquêtent. Giovanni Trévise, détective privé, se trouve sur les lieux au moment du meurtre. Il aide les enquêteurs à identifier et retrouver le coupable. Mais où sont passés les diamants ? En parallèle, Claudia est kidnappée à Venise. Trévise a pour mission de pister sa trace et de la libérer en remettant une rançon aux ravisseurs. Il demandera le soutien de Larry Martin et de Robert Stern. Sera-t-elle relâchée ? Enfin, lors d'une énième mission, Giovanni Trévise doit retrouver Lolita. Son père ne l'a pas revue depuis 8 ans. Il part donc en Andalousie avec son ami Jo. Mettra-t-il la main sur elle ?