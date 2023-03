Un Cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids

Hé ! on dirait des fourmis... où vont-elles ? attendez ! Allez, suivons la parade... et regardons quels trésors transportent ces drôles de fourmis : des choses de plus en plus grandes, étonnantes, bizarres ; il y a aussi de plus en plus de fourmis, d'ailleurs : quel cortège fabuleux ! Un bretzel ? Un dentifrice ? Une clef à molette collée sur un chewing-gum ? la Tour Eiffel ? Ces fourmis mangent tout, portent tout, et semblent déménager le monde entier d'on ne sait où vers on ne sait où... Fourmi après fourmi, les idées deviennent plus farfelues, le geste plus libre, et les couleurs explosent dans le final de ce formidable défilé, jouant des superpositions d'encres et de formes. Pour ce premier livre à quatre mains, Loïc Urbaniak et Baptiste Filippi ne sont jamais là où on les attend et s'amusent à mélanger les styles, les objets, et les dessins. Imprimé en cinq couleurs pantones, ce livre aux couleurs intenses est aussi surprenant que réjouissant : comédie musicale, exposition de dessin, défilé de mode ou feu d'artifice... ce cortège de fourmis est un peu tout cela à la fois !