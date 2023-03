My dark revenge

A l'annonce du décès de son frère jumeau, la vie de Clarissa a volé en éclats. Elle a tout perdu et n'a qu'une idée en tête : découvrir ce qui est arrivé, car elle le sait, ce n'est pas un accident. Elle veut des réponses, réclame vengeance, et elle est prête à tout. Sous une fausse identité, elle entre à l'université où son frère étudiait. Pour pouvoir intégrer la résidente étudiante où se trouvent les réponses à ses questions, elle se déguise en garçon et se fait appeler Carl. Elle tombe alors sous le charme du ténébreux et mystérieux Lucas, l'un de ses colocataires. Qui est-il vraiment ? Et surtout, que sait-il ? Il l'effraie, mais l'attire. A son contact, elle se sent vivante, alors qu'elle pensait être morte. Pas le temps pour ça, elle est là pour se venger, rien d'autre. Clarissa a tout prévu. Enfin, c'est ce qu'elle croyait ! Entre dangers, violence et trafic de drogue, sortira-t-elle indemne de sa vendetta ?