Mes forêts. Bac 2024

Hélène Dorion, première Québécoise vivante au programme du Baccalauréat, vit environnée de lacs et de forêts, de fleuves et de rivages, de brumes de mémoire et de vastes estuaires où la pensée s'évase. A travers cette expérience immersive dans la forêt des mots, elle nous invite à traverser les paysages pour aller vers "ce que l'on nomme humanité" . En supplément, un dossier consacré à la poésie, la nature et l'intime, pour élargir les horizons du lecteur et lui donner envie de poursuivre le voyage.