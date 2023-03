Dada N° 271 : Vert

Le vert, c'est la vie bien sûr ! Les bourgeons qui deviennent feuilles, les forêts qui reverdissent au printemps, la nature dans son ensemble qui est le poumon vert de notre planète... C'est pourtant une couleur bien plus ambivalente qu'il n'y paraît au premier regard. Longtemps toxique et difficile à produire, elle incarne aussi le danger, le malheur et la mort, à l'instar de toutes ces créatures maléfiques qui peuplent les oeuvres d'art à travers les siècles. Le vert, instable, a donc de multiples facettes, et c'est peut-être pour cela qu'on l'aime autant qu'on le déteste ! Après le rouge et le bleu, voici un nouveau volume dans notre petit musée des couleurs.