Sur mes épaules tu bâtiras ton monde

Un roman lumineux, plein d'émotions fortes allant du rire aux larmes. Les relations filiales, la transmission, la maladie, l'amour, l'amitié, les relations prof/élèves, les rêves, les regrets, les passions et les souvenirs : autant de sujets abordés dans ce roman d'une tendresse infinie. L'art délicat d'être père Professeur de français, Louis est le plus heureux des hommes depuis que sa femme Anna lui a annoncé qu'elle attendait leur premier enfant. Tout à leur joie, ils partagent la bonne nouvelle à leurs familles et amis, se plongent dans les listes de prénoms, les idées de déco... Mais leur bonheur est de courte durée : quelques jours plus tard, on diagnostique à Louis une leucémie aiguë. Si aucun donneur compatible n'est trouvé, il mourra avant la naissance de sa fille. Engagé dans une course contre la montre, Louis fait la promesse à Anna qu'il sera un père présent quoi qu'il arrive. Il décide ainsi de se filmer et de raconter sa vie à sa fille, de partager ses joies et ses peines, et de lui donner des conseils pour l'accompagner sur le chemin de la vie : amour, amitié, passions, rêves, il va lui révéler tout ce qu'un père devrait dire à sa fille. Qu'il la porte sur ses épaules ou lui parle par-delà la mort.