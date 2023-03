Ton corps t'appartient !

Idéal pour sensibiliser les enfants aux premières notions d'intimité et au consentement. Cet album éducatif a pour vocation d'expliquer aux filles et aux garçons les spécificités anatomiques de leurs corps mais aussi et surtout, de les sensibiliser aux premières notions d'intimité et au consentement. A l'aide des descriptions et exemples, l'album leur montre que leur corps leur appartient, que personne n'a le droit d'y toucher sans leur accord, et qu'ils peuvent se tourner vers un adulte de confiance s'ils rencontrent un problème à ce sujet. Avec ses illustrations réalistes pour l'anatomie et ses personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier, l'ouvrage est un support idéal pour aborder le sujet des parties intimes en famille ou au sein des écoles, ouvrir le dialogue et ainsi donner aux enfants des clés pour se protéger.