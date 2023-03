Chakras et cristaux. Rééquilibrez vos centres énergétiques grâce aux pierres

Un très joli livre pour réharmoniser ses chakras grâce aux cristaux Les pierres accompagnent les hommes au quotidien depuis la nuit des temps. Toutes les grandes civilisations ont reconnu leurs fonctions rituelles, magiques, symboliques et esthétiques. Associées aux chakras en fonction de leurs couleurs, elles sont bénéfiques pour rééquilibrer votre énergie. Dans ce livre pratique superbement illustré, vous découvrirez les propriétés bienfaisantes des pierres, la manière de les choisir, de les utiliser et de les purifier, ainsi que des conseils pour restaurer l'harmonie de vos chakras grâce à leur étroite connexion avec les cristaux. En agissant de manière holistique sur votre corps et votre esprit, la lithothérapie vous permettra de soulager vos maux et vous apportera un bien-être profond et durable.