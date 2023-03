Un magnifique tarot pour bousculer les normes de genre ! A l'aide du Tarot Queer, bousculez les normes de genre et de sexualité pour vous concentrer sur la diversité infinie d'une société libérée. Samantha West, artiste américaine issue du milieu alternatif, a imaginé ce tarot moderne et fantastique pour célébrer l'essence positive et la beauté fluide de notre existence cosmique. Affranchies de la binarité de genre, les 78 cartes de ce coffret vous offriront une vision ludique et exaltante de votre position dans le spectre infini des possibles.