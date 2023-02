Géopolitique du nucléaire. Entre puissance et menace

Le nucléaire, avec ses images choc liées à la bombe, est géopolitique par essence. Mais, jusqu'à récemment, le périmètre se limitait au nucléaire militaire, aux risques de sa prolifération et à son contrôle. Or, on découvre depuis peu la portée géopolitique du nucléaire civil et surtout, son étroite imbrication avec le militaire. De la sécurisation des ressources à la diplomatie des centrales, chaque étape du système nucléaire a ses jeux d'acteurs propres et s'appuie sur des territoires précis qui sont autant de lieux de pouvoir que l'on cherche à contrôler politiquement, économiquement et militairement. Dans une approche originale, mêlant civil et militaire, Teva Meyer montre l'importance croissante du nucléaire dans les relations internationales.